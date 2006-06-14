Запуск первого белорусского спутника "БелКА" откладывается

Российская ракета <Днепр> должна была вывести аппарат на орбиту, но из-за неполадок в ней запуск белорусского спутника перенесен на начало третьей декады июля. Об этом сообщает Федеральное космическое агентство России. Первоначально старт планировался на 28 июня с космодрома "Байконур". Неисправность обнаружена в бортовом цифровом вычислительном комплексе ракеты-носителя. Несмотря на замену всех возможных блоков, неполадки устранить не удалось. По данным Федерального космического агентства, ракета-носитель "Днепр" должна была доставить в космос сразу несколько космических аппаратов, основной из которых - белорусский спутник.