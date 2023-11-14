Запад кинул Украину! Кому выгоден взрыв «Северных потоков»?

Мировое общественное мнение готовят к мысли, что диверсии на гражданских и энергетических объектах России являются законными и справедливыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американское издание Politico сообщает, что в администрации Байдена прорабатывается вопрос об ударе по российской нефтегазовой инфраструктуре со стороны украинских вооруженных сил. В то же время немецкое издание Spiegel сообщило якобы новые подробности диверсии на «Северных потоках» – ее организатором назван бывший сотрудник украинских спецслужб. Тем самым США решают сразу две задачи: угрожают стратегическим объектам Союзного государства и одновременно перекладывают ответственность за свои действия на Украину. Как устроена западная информационная операция вокруг «Северных потоков»?

Андрей Лазуткин, политолог:

Немецкий Spiegel и Washington Post якобы провели совместное расследование и установили, кто же взорвал «Северные потоки». Ранее была версия, что это украинцы наняли гражданский катер и водолазов, а теперь нам показали организатора.

Вот этот человек, бывший сотрудник СБУ, а потом ГУР, который с апреля сидит в СИЗО Киева, назван координатором подрыва газопроводов. Откуда Spiegel взял такую информацию – непонятно, никаких ссылок нет, но мы объясним. Во-первых, если вы попали в украинское СИЗО, вы возьмете на себя что угодно. И если завтра этого человека повесят в камере, можно будет сказать, вот видите, концы в воду, больше расследовать нечего. Во-вторых, давайте посмотрим, кто этот человек. А для разведчика он весьма разговорчив. До того как сесть в СИЗО, он полгода раздавал интервью украинским СМИ и буквально вываливал государственные секреты. Вот фрагмент, где он рассказывает, что это лично он заманил ЧВК «Вагнер» в Беларусь накануне выборов 2020 года и знает, как все было.