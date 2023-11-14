Запад кинул Украину! Кому выгоден взрыв «Северных потоков»?
Мировое общественное мнение готовят к мысли, что диверсии на гражданских и энергетических объектах России являются законными и справедливыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американское издание Politico сообщает, что в администрации Байдена прорабатывается вопрос об ударе по российской нефтегазовой инфраструктуре со стороны украинских вооруженных сил. В то же время немецкое издание Spiegel сообщило якобы новые подробности диверсии на «Северных потоках» – ее организатором назван бывший сотрудник украинских спецслужб.
Тем самым США решают сразу две задачи: угрожают стратегическим объектам Союзного государства и одновременно перекладывают ответственность за свои действия на Украину. Как устроена западная информационная операция вокруг «Северных потоков»?
Андрей Лазуткин, политолог:
Немецкий Spiegel и Washington Post якобы провели совместное расследование и установили, кто же взорвал «Северные потоки». Ранее была версия, что это украинцы наняли гражданский катер и водолазов, а теперь нам показали организатора.
Вот этот человек, бывший сотрудник СБУ, а потом ГУР, который с апреля сидит в СИЗО Киева, назван координатором подрыва газопроводов. Откуда Spiegel взял такую информацию – непонятно, никаких ссылок нет, но мы объясним.
Во-первых, если вы попали в украинское СИЗО, вы возьмете на себя что угодно. И если завтра этого человека повесят в камере, можно будет сказать, вот видите, концы в воду, больше расследовать нечего. Во-вторых, давайте посмотрим, кто этот человек. А для разведчика он весьма разговорчив.
До того как сесть в СИЗО, он полгода раздавал интервью украинским СМИ и буквально вываливал государственные секреты. Вот фрагмент, где он рассказывает, что это лично он заманил ЧВК «Вагнер» в Беларусь накануне выборов 2020 года и знает, как все было.
Если у Лукашенко есть записанные разговоры с Зеленским о том, что Зеленский ему звонит и говорит, мол, у тебя там на территории находятся «вагнеровцы», они хотят сделать революцию, мы тебе дадим, а ты там разберешься. Если этот разговор есть, он был проведен до задержания «вагнеровцев», и он есть у Лукашенко в записи. Потому что два президента, уровень переговоров, и они хранятся, эти разговоры. То есть у него есть фактически доказательство того (это мы предполагаем), что Зеленский предал своих разведчиков, свою операцию. Если он его выложит, он фактически докажет предательство Зеленского. Таким образом он может влиять на решения Зеленского, который сейчас у власти. Он может заставить покупать электроэнергию, делать какие-то другие вещи и так далее. Я о том говорю, что это опасно, если так действительно есть, если человек не понимает, какими категориями он играет и что они делают. Это опасно для всего государства.
Кто же все-таки виноват в подрыве «Северных потоков» – смотрите в видеоматериале?