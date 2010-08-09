Замредактора «Dziennik Gazeta Prawna»: В нашей пропаганде мы использовали конфликты между Союзом поляков и Беларусью

В польской столице уверены, что Беларусь чуть ли не дикая страна, в которой людей сотнями садят ни за что, в которой пустые прилавки и никаких перспектив.

Бронислав Коморовский на прошедшей неделе официально стал Президентом Польши. Окончательно завершилась президентская кампания, которую скорее можно было назвать эмоциональной, нежели политической. Все-таки старт ей дала трагедия под Смоленском.

Может быть, потому, что Польша все еще в негласном трауре, и предвыборный и поствыборный периоды были очень спокойными. Таковой политическая жизнь страны должна остаться и сейчас.

Площадь вокруг Старого рынка Варшавы застраивалась в 15-18 веках. Причем, дома ставили один к одному поэтому, поэтому у них общие стены. Но вот это здание единственное, которое стоит отдельно (см. видео к сюжету — ред.). Всё потому, что когда-то в этот доме жил палач, и никто не хотел иметь с ним ничего общего. Впрочем, поляки всегда отличались особой страстью к единству самосознания. Правда, в 21 веке времена изменились, и теперь едины они главным образом с одним домом — европейским.

И хотя сам Старый город сейчас просто хорошая реконструкция, к 45-му немцы здесь камня на камне не оставили — то, что происходило в пятницу в Национальном Сейме, тоже напомнило четкую реконструкцию, о которой все итак всё знают заранее. Почти никаких высоких иностранных гостей. Парламентарии, правительство, дипкорпус и пара бывших польских Президентов. Инаугурация Коморовского проходила в узком кругу соратников и в отсутствие всяких противников. Ярослав Качиньский церемонию проигнорировал.

Бронислав Коморовский, Президент Республики Польша:

Мы входим в группу лидеров европейских государств и хотим укрепить, вдохновить и придать динамику старому континенту, начало чему, я надеюсь, будет положено через год во время польской президентуры в ЕС. Я считаю, что ключевым для европейской стабильности является формирование отношений в рамках Веймарского треугольника, то есть по линии Польша-Германия-Франция. Также одним из столпов внешней политики Польши будут тесные отношения с США и трансатлантические связи.

Во второй половине следующего года Польша будет председательствовать в Евросоюзе. Поэтому в послеприсяжной речи Коморовского приставка «евро» фигурировала особо часто. Первые визиты нового польского Президента в Брюссель, Париж и Берлин. Впрочем, Коморовский упомянул и о программе «Восточное партнерство». Мол, в ее рамках тоже нужно работать интенсивно. О том, как именно, потом расспрашивали в кулуарах председателя Европарламента.

Ежи Бузек, председатель Европарламента:

Если Польша хочет занять достойное место в Европейском доме, то перед Президентом Коморовским сейчас стоит очень важная задача — научиться сотрудничать со всеми, а не только с теми, кого он считает своими союзниками.

Что интересно, с появлением нового Президента премьер в Польше не меняется: смысла в его переизбрании парламентом никакого. Ведь у партии «Гражданская платформа» теперь не только свой Президент — Коморовский, свой премьер — Дональд Туск, но и по-прежнему большинство в парламенте. А значит, политической монополии «Гражданской платформы» в Польше быть как минимум до следующего года. Дальше — интереснее. Ведь впереди у страны парламентские выборы. И судя по тому, что глава партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский на недавних набрал аж 46% голосов, настоящая битва за власть в Польше еще впереди.

Марьян Шолуха, политолог:

Президент — это символ польского государства, но самое важное — это кто выиграет парламентские выборы. Но я уверен, что их выиграет «Гражданская платформа», потому что у них пиар лучше на 3-4 уровня.

Политолог Марьян Шолуха убежден: политический маркетинг Гражданской платформы на голову выше Ярослава Качиньского. Свежий пример — когда в начале недели Президент Коморовский принял решение убрать от президентского Дворца всю траурную атрибутику смоленской трагедии. Казалось бы, глупо. В Польше слишком уж много сторонников братьев Качиньских. Так и вышло: крест в итоге остался на месте, а вот эмоциональных разговоров среди поляков хватит еще на месяц...

Марьян Шолуха, политолог:

В тот день, когда была борьба за крест в центре Варшавы, «Гражданская платформа» повысила налоги, и всё, что происходило в Варшаве вокруг этого креста, было первой новостью на телевидении и во всех газетах. Никто не заметил, что налоги стали выше.

Я экономист по образованию и думаю, что через несколько месяцев у нас могут появиться такие проблемы, как сейчас, например, в Греции, Португалии, Испании с финансами. «Гражданская платформа» только организует такие перформансы для людей.

По мнению депутата «Гражданской платформы», ситуация в Польше совсем не так плоха. Роберт Тышкевич рассказывает нам, как их правительство перебороло кризис, и как следствием этого стала победа их кандидата на президентских выборах. Впрочем, с депутатом Тышкевичем мы пришли говорить о другом. Сам он входит в так называемую парламентскую белорусскую группу в польском сейме. В ту самую, в которой поляки и только поляки решают, что делать с Беларусью, не советуясь с самой Беларусью. Что будет дальше? — наш главный вопрос.

Роберт Тышкевич:

Я думаю, что суть Восточного партнерства, авторами которого мы являемся вместе со Швецией, в том, чтобы установить специальные отношения с восточными странами. И во время нашего президентства в Евросоюзе это будет один из главных вопросов. Польша всегда считала, что Беларусь должна быть полноправным членом Восточного партнерства. Ведь мы говорим о целостном комплексном проекте, который касается шести партнеров восточных соседей Евросоюза, государств, которые всегда находились в Европе, а ведь Беларусь среди этих государств расположена ближе всего к Евросоюзу. И было бы очень плохо, если бы что-то препятствовало участию Беларуси в проекте «Восточное партнерство».

О тех самых препятствиях мы говорили уже с замглавного редактора известного еженедельника. Как и предполагалось, видятся эти препятствия только с польской стороны нашей общей границы. Мы спрашиваем у Анджея абсолютно искренне — не единожды будучи в Варшаве наболело — почему большинство людей здесь, в польской столице уверены, что Беларусь чуть ли не дикая страна, в которой людей сотнями садят ни за что, в которой пустые прилавки и никаких перспектив. Впрочем, наша съемочная группа ответ знает. Тот же недавний газовый конфликт с Россией в польских СМИ преподносился одинаково: «Беларусь перекрыла вентиль в Европу»... И ни единого слова о долге «Газпрома». Анджей Талага этого отрицать не стал.

Анджей Талага, заместитель главного редактора газеты «Dziennik Gazeta Prawna»:

Это правда, что Польша долгое время играла на свержение правительства Беларуси, на поддержку оппозиции и на вырывание Беларуси из российской сферы влияния. Именно оттуда взялся негативный стереотип. Ведь в Беларуси нет тоталитарного режима. Беларусь — страна относительных свобод, и она не преследует поляков как таковых. Это очевидно, что ни один поляк не преследуется за то, что он поляк.

В нашей пропаганде мы использовали эти конфликты между Союзом поляков и Беларусью, чтобы показать, что поляки преследуются. Несмотря на то, что два года назад оказалось, что эта политика потерпела поражение и белорусская оппозиция слишком слабая, чтобы ее поддерживать. И она не сможет сменить на посту Лукашенко.