Зампредседателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ: Выборы прошли организованно, народу Беларуси было обеспечено свободное волеизъявление

В итоговом документе миссии наблюдателей ОБСЕ будет обозначено, что выборы в Беларуси прошли организовано. Об этом сегодня заявил журналистам замглавы миссии наблюдателей от этой организации.

По его словам, в целом белорусские власти «достигли улучшения в проведении электоральной кампании», которая на этот раз привлекла большое внимание международной общественности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Касым-Жомарт Токаев, заместитель председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ:

Выборы прошли организованно, народу Беларуси было обеспечено свободное волеизъявление. Народ Беларуси сделал свой выбор в пользу, как мы понимаем, действующего президента, и этот выбор будет пользоваться уважением, конечно же, и со стороны Казахстана, поскольку мы имеем самые что ни на есть близкие и дружественные отношения с вашей страной.