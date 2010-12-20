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Зампредседателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ: Выборы прошли организованно, народу Беларуси было обеспечено свободное волеизъявление

20 декабря 2010 12:27
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В итоговом документе миссии наблюдателей ОБСЕ будет обозначено, что выборы в Беларуси прошли организовано. Об этом сегодня заявил журналистам замглавы миссии наблюдателей от этой организации.

По его словам, в целом белорусские власти «достигли улучшения в проведении электоральной кампании», которая на этот раз привлекла большое внимание международной общественности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Касым-Жомарт Токаев, заместитель председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ:
Выборы прошли организованно, народу Беларуси было обеспечено свободное волеизъявление. Народ Беларуси сделал свой выбор в пользу, как мы понимаем, действующего президента, и этот выбор будет пользоваться уважением, конечно же, и со стороны Казахстана, поскольку мы имеем самые что ни на есть близкие и дружественные отношения с вашей страной.

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