Законопроект расширяет компетенцию органов прокуратуры, МВД и КГБ

В Минске проходит совещание по проекту закона «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросу усиления борьбы с преступностью».

- Знаю, что предложенные в нем подходы поддержаны не всеми, - сказал глава государства. - Возражения, в частности, вызвала норма, дающая право осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, применять меры пресечения и совершать отдельные процессуальные действия по мотивированному постановлению министра внутренних дел, председателя КГБ и директора департамента финансовых расследований. Хотя непонятно, что тут такого чрезвычайного: неужели руководители столь высокого ранга менее компетентны, чем прокурор, дающий санкцию. Более того, ведь именно они несут персональную ответственность за законность и обоснованность принимаемых решений. Но на этой точке зрения я пока не настаиваю, я просто ее высказываю, и хотел бы, чтобы она сегодня была или опровергнута, или принята.



Александр Лукашенко отметил, что в ближайшее время необходимо рассмотреть вопрос возможности создания отдельного следственного комитета.

- Если будут высказываться какие-то позиции по этому поводу, это было бы неплохо, - сказал он.



Что касается института санкционирования прокурором соответствующих действий, Президент подчеркнул: Проверки показали, что, к сожалению, в ряде случаев санкция прокурора не спасает от беззакония, то есть не выполняет свои функции

Как сказал Александр Лукашенко, прокуроры зачастую формально «подмахивают» санкции. Сотрудники органов внутренних дел, госбезопасности, других правоохранительных органов в свою очередь перекладывают ответственность за обоснованность проводимых оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий на прокуроров, прикрываясь полученной санкцией.



Александр Лукашенко констатировал, что в то же время имеются факты, когда нерасторопность прокуроров, умышленное затягивание в даче санкций или вовсе отказ от них становятся препятствием для своевременного пресечения преступления и привлечения к ответственности виновного, пишет БелТА.

Напомним, что в апреле нынешнего года вышел Декрет Президента №3. В нём определено, что по коррупционным преступлениям предварительное следствие производится тем органом, который возбудил уголовное дело, а не только прокуратурой. То есть накопленная с апреля правоприменительная практика позволила создать новый законопроект, который бы скорректировал существующее законодательство в сфере института прокурорских санкций. Он и был представлен сегодня на рассмотрение главы государства. Кроме этого, разработчики нового документа тщательно проанализировали опыт зарубежных стран. Что позволило сделать его абсолютно адаптированным международным нормам. Новое законодательство также внесет ясность в создание в Беларуси следственного комитета.

– Вопрос о создании отдельного следственного Комитета поднят многими правоохранителями. И если будут высказываться какие-то позиции по этому поводу – тоже было бы неплохо. Но решение надо принимать. Или – или. Мы не можем затягивать принятие решения. Потому что мы подвесили не только решение этих вопросов, но и людей, которые этим занимаются. Они ждут решения, – сказал Президент.

После двухчасового обсуждения законопроект был отправлен главой государства на доработку до конца декабря текущего года.