Законопроект о соотечественниках будет рассмотрен в парламенте летом

Сейчас его готовит МИД. Об этом сегодня сообщил уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко. Кроме того, для поддержания стабильной этноконфессиональной ситуации, в Беларуси подготовлен проект постановления Совмина, который регламентирует порядок приглашения иностранных священнослужителей в нашу страну. В целом, этноконфессиональную ситуацию в республике специалисты называют устойчивой. В Беларуси 25 религиозных конфессий и направлений, проживают представители около 140 национальностей.