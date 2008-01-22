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Законопроект о соотечественниках будет рассмотрен в парламенте летом

22 января 2008 12:15
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Сейчас его готовит МИД. Об этом сегодня сообщил уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко. Кроме того, для поддержания стабильной этноконфессиональной ситуации, в Беларуси подготовлен проект постановления Совмина, который регламентирует порядок приглашения иностранных священнослужителей в нашу страну. В целом, этноконфессиональную ситуацию в республике специалисты называют устойчивой. В Беларуси 25 религиозных конфессий и направлений, проживают представители около 140 национальностей.

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