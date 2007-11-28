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Закон требует порядка!

28 ноября 2007 11:35
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Генпрокурор Беларуси Петр Миклашевич на проходящей сегодня в Минске коллегии ведомства потребовал усилить надзор за соблюдением законности при привлечении граждан к уголовной ответственности. За 9 месяцев 2007 по отношению к прошлому году количество граждан, подвергнутых незаконному уголовному преследованию, не увеличилось, но и не уменьшилось, составив 148 человек.
По каждому факту будут приниматься меры в отношении следователей и работников органов дознания, допустивших грубые нарушения законности.
Также на коллегии рассмотрят результаты прокурорской проверки по неуплатам таможенных платежей.

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