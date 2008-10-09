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Закон об ипотеке в Беларуси вступит в силу в конце текущего года

09 октября 2008 11:08
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В настоящее время документ находится в стадии доработки. Как считают в Министерстве архитектуры и строительства, этот закон поспособствует развитию рыночных отношений в жилищном строительстве, поможет увеличить темпы возведения жилья в Республике и обеспечить нуждающихся квартирами в более короткие сроки. Ипотечное кредитование молодых семей будет отдельно прописано в законе. Ведь сегодня именно эта категория граждан - практически половина всех стоящих на очереди за квадратными метрами, а таких семей около семисот двадцати тысяч. Ипотекой смогут воспользоваться и частные предприниматели для строительства коммерческой недвижимости.

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