Закон об ипотеке в Беларуси вступит в силу в конце текущего года

В настоящее время документ находится в стадии доработки. Как считают в Министерстве архитектуры и строительства, этот закон поспособствует развитию рыночных отношений в жилищном строительстве, поможет увеличить темпы возведения жилья в Республике и обеспечить нуждающихся квартирами в более короткие сроки. Ипотечное кредитование молодых семей будет отдельно прописано в законе. Ведь сегодня именно эта категория граждан - практически половина всех стоящих на очереди за квадратными метрами, а таких семей около семисот двадцати тысяч. Ипотекой смогут воспользоваться и частные предприниматели для строительства коммерческой недвижимости.