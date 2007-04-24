Захват заложников по сценарию

Проникшая в Беларусь группа террористов захватила административное здание одного из стратегических объектов топливно-энергетического комплекса под Борисовом. В заложники взяты находившиеся в нем граждане. Бандиты выдвинули ряд ультимативных требований, угрожая в случае их невыполнения взрывом объекта и уничтожением заложников. Таков сценарий антитеррористических учений с участием КГБ и МЧС Беларуси, которые проходят на полигоне Светлая Роща в Борисовском районе.



Мероприятие проходит в рамках реализации решений Совета коллективной безопасности ОДКБ. Участники отрабатывают взаимодействие ведомств при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате террористического акта. В учениях участвуют спецподразделения КГБ "Альфа", а также подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям.