Задержан польский дипломат

26 марта поздно вечером на белорусско-польской границе задержан консул Генерального консульства Польши в Гродно Януш Домбровски. Как сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси, на просьбу досмотреть багаж и транспорт дипломат ответил отказом. Для урегулирования инцидента на границу прибыл Генконсул Польши в Гродно Анжей Крентовски. Конфликт до сих пор не разрешён. Польская сторона настаивает на объяснении причин задержания дипломата и необходимости проверки его транспорта. В то же время согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, личный багаж дипломатического агента может быть подвергнут досмотру, если есть серьёзные основания предполагать, что он содержит предметы, ввоз или вывоз которых запрещён законом или регулируется карантинными правилами государства пребывания. По данным компетентных органов, в автомашине находилась запрещённая литература и крупная сумма денег, предположительно для белорусской оппозиции.