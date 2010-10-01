Задержан «курьер», который вез 200 000 долларов из России в поддержку оппонентов действующей власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал пресс-конференцию для российских журналистов. Разумеется, журналисты затронули и главную политическую кампанию в Беларуси. Президент остановился на оппозиции и отношении к ней российского руководства. Привел также пример с задержанием «курьера», который вез 200 тысяч долларов из России в поддержку оппонентов действующей власти.

Александр Лукашенко:

Самое страшное, что они предоставили право вещать людям, которые на дух не переносят Россию. Это люди, которые вчера и сегодня получают гранты в Западной Европе и Америке. Но сегодня еще один спонсор у них нашелся — бизнес России. Мы знаем, кто эти деньги платит, потому что недавно такого курьера с $200 тыс. мы задержали, он в нарушение закона перевозил через границу деньги.

Площадки созданы в Литве, Польше и Германии, и деньги оттуда поступают в Беларусь — российские деньги — не напрямую через границу России и Беларуси. Мы это тоже знаем.

Полушутя-полусерьезно я сказал недавно: «Если у кого-то в России есть лишние деньги, пусть платит — это тоже инвестиции в наше общество». Эти оппозиционеры что-то и купят на белорусском рынке. Коль они делают ставку на бесполезных, бесперспективных людей в Беларуси, значит, они не очень серьезно настроены с нами потерять отношения. Может быть, хотят немного нас наклонить, приструнить... Если бы они серьезно думали этим заниматься, мы бы это видели.