Задача ОДКБ - создание реально действующего пространства безопасности

Секретари Организации договора о коллективной безопасности оценивают международную обстановку и планируют доложить о своих выводах главам государств СНГ. Об этом сообщил госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Виктор Шейман.

24 ноября были рассмотрены вопросы о восстановлении членства Узбекистана в организации, об активизации сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб стран ОДКБ по борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией. В свою очередь генсек ОДКБ Николай Бордюжа, отметил, что основная нормативная база для взаимодействия стран создана. А главная задача сегодня - разработка документов по созданию совместных проектов. Секретари ОДКБ рассмотрели вопрос по обеспечению информационной безопасности в зоне ответственности государств-членов организации.

С главами делегаций, которые участвуют в заседании Комитета секретарей Совбезов Организации Договора о коллективной безопасности 24 ноября встретился Президент Беларуси. Экономика невозможна без единства в военной сфере, отметил белорусский лидер. А создание реально действующего пространства безопасности - главная задача ОДКБ. Глава государства подчеркнул, белорусская сторона делает все для повышения эффективности этой организации. Укрепить ее поможет готовность всех членов ОДКБ к решению коллективных задач по обеспечению безопасности. Они должны быть приоритетными для стран-участниц договора. А согласование документов должно проходить оперативнее.