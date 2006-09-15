Задача Движения неприсоединения - создание многополярного мира

Многополярный мир - так звучит программа 14-й конференции этой организации. Малайзия по протоколу передаст свои главенствующие функции Движения неприсоединения Кубе. В ближайшие три года это объединение будет возглавлять Остров свободы.15 сентября Куба представит проект обращения участников 14-й конференции Движения неприсоединения. После с приветствующими выступлениями представители региональных групп озвучат свое видение проблем, с которыми сталкиваются страны.

Президент Беларуси выступит от Европы. Александр Лукашенко озвучит позицию Беларуси по актуальным международным проблемам, а также выдвинет инициативы по укреплению роли Движения неприсоединения на мировой арене, повышению эффективности его деятельности.

С позиции белорусского лидера, Движение неприсоединения должно консолидировать свои силы и построить реальный многополярный мир. Во время пребывания на Острове Свободы Президент Беларуси проведет ряд двусторонних встреч.