Задача американских демократов - остановить кровопролитие в Ираке

Американские демократы намерены искать новые возможности, чтобы ограничить полномочия президента Джорджа Буша в том, что касается применения военной силы в Ираке.Республиканская партия в Сенате США отклонила обсуждение резолюции, осуждающую стратегию Джорджа Буша по увеличению численности военного контингента в Ираке. За начало дебатов по этому документу высказались 56 законодателей из необходимых 60. Демократам в Сенате уже второй раз за неделю не удалось преодолеть сопротивления со стороны республиканцев и получить достаточное количество голосов. Тем не менее, на этот раз число республиканцев, которые порвали с линией партии и присоединились к политическим оппонентам, при голосовании возросло. Если в первый раз "за" выступили лишь два республиканца, то теперь - уже семь.