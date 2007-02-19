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Задача американских демократов - остановить кровопролитие в Ираке

19 февраля 2007 15:00
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Американские демократы намерены искать новые возможности, чтобы ограничить полномочия президента Джорджа Буша в том, что касается применения военной силы в Ираке.Республиканская партия в Сенате США отклонила обсуждение резолюции, осуждающую стратегию Джорджа Буша по увеличению численности военного контингента в Ираке. За начало дебатов по этому документу высказались 56 законодателей из необходимых 60. Демократам в Сенате уже второй раз за неделю не удалось преодолеть сопротивления со стороны республиканцев и получить достаточное количество голосов. Тем не менее, на этот раз число республиканцев, которые порвали с линией партии и присоединились к политическим оппонентам, при голосовании возросло. Если в первый раз "за" выступили лишь два республиканца, то теперь - уже семь.

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