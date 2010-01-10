Зачем Россия затягивает переговоры по нефти с Беларусью?

Россия - крупнейшая нефтедобывающая страна и один из самых серьезных игроков на мировом рынке черного золота. И рост цен ей на руку. А игра на нервах своих партнеров - излюбленный прием официальной Москвы.

Одним из самых громких событий недели стали московские переговоры о поставках в Беларусь нефти. По сути, с них неделя стартовала, ими же она заканчивается. И если разобраться, воз этой серьезной НЕдоговоренности с места не сдвинулся. Несколько раундов переговоров привели разве что к перепалке в средствах массовой информации. Скупость основных участников процесса на комментарии порождает волну домыслов и слухов. А нефтяной вопрос так и остается под вопросом. Что мешает поиску консенсуса — комментарии Сергея Коктыша.

О том, что к Новогодним праздникам в России относятся по-особому, общеизвестно. Уже много лет начало января Москва проводит в экономических спорах с соседями. Яркий пример — год 2007-й. Соглашение о поставках газа Минск и Москва тогда подписали под бой курантов. Но уже через несколько дней, еще до наступления Рождества, началась так называемая «нефтяная война». Россия прекратила перекачку нефти через территорию Беларуси. Тогда без «черного золота» остались несколько европейских стран. В 2009-м поневоле возникает ощущение дежа-вю, правда сейчас рубить сплеча в Москве не готовы.

Павел Карпович заместитель генерального директора по транспорту нефти РУП «Гомельтранснефть «Дружба»:

Мы успешно завершили 2009 год. Было прокачено 79,6 миллионов тонн нефти. И так же нормально начали 2010-ый. Все эти дни мы работаем абсолютно в штатном режиме, оговорённом с российской стороной.

Над соглашением о поставках нефти Минск и Москва работали весь год. Министерства финансов двух стран подписали протокол, в соответствии с которым в первой половине 2010-го условия поставок нефти остаются неизменными по сравнению с годом 2009-м. В декабре Россия резко отказывается от достигнутых договоренностей и ставит все с ног на голову. Поэтому неудивительно, что переговоры 30 и 31 декабря не завершились ничем.

5 января белорусская делегация направилась в Москву для продолжения переговоров. В ее состав вошли заместитель министра экономики Анатолий Филонов и председатель концерна "Белнефтехим" Валерий Казакевич. Для подписания итоговых документов в Москву готов был вылететь первый заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

На следующий день в два часа дня в результате работы экспертов позиции сторон были максимально сближены. Затем российские переговорщики взяли тайм-аут для доклада руководству правительства Российской Федерации. Но через несколько часов они фактически отказались от всех достигнутых договоренностей. Кроме того, Россия по традиции заявила, о том, что у белорусских переговорщиков нет необходимых полномочий.

9 января в Москву прибыл Владимир Семашко, однако стороны вновь не смогли прийти к компромиссному решению и выйти на подписание документов. Беларусь по-прежнему выражает готовность к продолжению переговоров, но исключительно в рамках действующей правовой базы белорусско-российских отношений и с учетом того факта, что уже через полгода начнет полноценную работу таможенный союз Беларуси, России и Казахстана.

Торговля без барьеров и ограничений равно таможенный союз. За скобки этого несложного уравнения Россия сейчас пытается вынести энергетический комплекс. Это инициатива не только вызывает недоумение, но и ставит знак вопроса над всеми интеграционными процессами на постсоветстком пространстве.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета Белгосуниверситета: Любой экономист скажет: выводить одну товарную группу за рамки таможенного союза - неразумно и не приведет к эффективным переговорам.

Владислав Шурыгин, заместитель главного редактора газеты «Завтра» (Россия):

Совершенно непонятно как после того, как были подписаны документы по таможенному союзу, начинается какая-то нефтяная война, то ли какое-то нефтяное противостояние. От того, что Беларусь провела технологическую революцию и обновила свои заводы, в результате чего ее заводы лучше перерабатывают нефть, чем в России, совершенно не значит, что Россия должна пытаться как-то прессовать белорусские заводы, если мы себя действительно чувствуем единой страной, единым экономическим пространством. У большинства это вызывает только негативные эмоции.

Ярослав Романчук, экономист:

У нас есть союзное государство. По сути дела у нас вообще не должно стоять вопроса о разных ценах, тем более об экспортных таможенных пошлинах для страны, находящейся в едином экономическом пространстве с Россией. Есть основание считать, что таможенный союз не работает и с 1 января мы просто наблюдаем де-факто разрушение этого союза.

Таможенный союз - проект не только интеграционный, но и имиджевый. Россия стремится восстановить реноме сверхдержавы на мировой арене. Подписание документов по созданию союза во всем мире оценили как большой успех Москвы. В то же время при создании любого объединения не обойтись без компромиссов. У каждого есть как сильные стороны, так и болевые точки.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета Белгосуниверситета:

Точно также можно вычленить фрукты и овощи, которые идут в Беларусь через Санкт-Петербургский порт. Но мы погрязнем в переговорах до бесконечности. Понятно, что Беларусь, заключая таможенный союз, очень много потеряла. И на автомобильных пошлинах — население Беларуси. Но мы надеялись, что в целом преимущества будут больше потерь.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Сильная сторона России и Казахстана в этом таможенном союзе — это наличие богатых ископаемых энергоресурсов и металлов. Сильная сторона Беларуси - то, что мы граничим с Европейским союзом — крупнейшим рынком в мире. То что мы находимся в стратегически важном положении для Казахстана и России. Можем стать, как и в Советском Союз,е сборочным цехом для Казахстана и России, через который они смогут продвигать различные свои наработки на громаднейший европейский рынок. То есть у каждой страны есть свои сильные стороны. Но если мы готовы свои сильные стороны предложить, мы вправе ждать этого и от России.

Если верить цифрам, то в союзных отношениях Минска и Москвы не все так гладко. За последние несколько лет доля белорусских товаров в общем объеме импорта на российском рынке сократилась в два раза. С шести до трех процентов. Только из-за защитных мер, введеных Москвой в прошлом году, Беларусь потеряла около полумиллиарда долларов. И это при том, что на саммите «Осеан» Россия обязалась не применять протекционистские меры.

Ярослав Романчук, экономист:

Мы сейчас пошли на уступки по автомобилям. Мы, по сути, наступили на очень большой мозоль миллионам белорусов. А что получили в ответ? 100 процентно облагаемую нефть, экспортную пошлину.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Идея братства, единства, высших ценностей, высших приоритетов, скажем, больше некоммерческая. И это белорусская позиция. К сожалению, у ряда представителей российской политической элиты, прежде всего, это доллары, это деньги, это расчеты, это желание заработать побольше каким-либо образом. И, к сожалению, это очень часто осложняет белорусско-российские отношения, портит имидж союзному государству, различным совместным проектам.

Беспрецедентное давление, которое сейчас оказывается на официальный Минск с Востока, эксперты связывают с потеплением отношенией между Беларусью и Евросоюзом. Очевидно, что это настораживает Россию, хотя она и декларировала ранее обратное. Очевидно и другое, Москва просто затягивает переговорный процесс.

Нефть и газ - эти два кита российской экономики позволяют оставаться ей на плаву даже в то время, когда все остальные отрасли демонстрируют отрицательную динамику. Желание получить как можно больше нефтедолларов можно понять, сложнее оправдать. Так как об энергетическом аппетите стоило подумать еще до подписания документов о создании Таможенного союза.

В то же время на фоне резких заявлений из белокаменной на биржах заметно подорожала нефть. А мировые СМИ активно комментируют нефтяной конфликт и ставят под сомнениее репутацию России как надежного поставщика энергоресурсов.

Так немецкая деловая газета Хандельсблатт пишет: «Наступил Новый год, но, несмотря на все заверения, Москва снова оказалась не самым надежным партнером в большой игре под названием "экспорт энергии". Конфликт с Беларусью породил на Западе новые опасения, не будет ли перебоев с поставками». Ей вторит Зюддойче цайтунг: «Одно лишь упоминание возможных перебоев с поставками само по себе рискует окончательно подорвать репутацию России как экспортера энергоресурсов». А Уолл Стрит Жорнал отмечает, что белорусско-российский нефтяной конфликт вызвал рост мировых цен на нефть. На электронных торгах нью-йоркской биржи февральские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись в цене на 1,8 доллара до 81,16 доллара за баррель впервые за последние два месяца».

Сергей Коктыш, Валерий Науменко и Ольга Бакланова