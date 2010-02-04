За три дня до второго тура украинские депутаты попытались изменить закон о выборах Президента

Внеочередное заседание в Верховной Раде 3 февраля провели по инициативе регионалов. Оказалось, они так этого ждали, что даже ночевали в сессионном зале.

Но проснулись тут же, как только фракция Блока Тимошенко двинулась к трибуне. Бег наперегонки закончился перехватом соперников. Рассадить депутатов по креслам сумел только спикер.

Битва идёт за организацию работы избирательных комиссий. Региональные правки, принятые Радой в первом чтении, исключают из закона пункты, по которым заседание избиркома считается полномочным только при кворуме. Кворум – не менее двух третей состава комиссии. Т.е. не явись хоть половина её на участок – работа продолжится. Регионалы объясняют, зачем им всё это накануне второго тура: якобы сторонники Тимошенко уже наказали своим представителям в комиссиях не являться в воскресенье на участки – и тем самым сорвать выборы.

Анна Герман, депутат Верховной Рады Украины VI созыва (фракция «Партии Регионов»):

Сегодня в Верховной Раде мы стараемся сделать всё, чтобы выборы не были сорваны. Если будет принят новый закон, то работу избирательных комиссий сорвать не удастся. А значит, не удастся сорвать и эти выборы.

Позиция БЮТ, понятно, противоположна. Во-первых, само рассмотрение законопроекта не конституционно — ведь 14 дней, отведённых на подготовку его ко второму чтению, ещё не прошли. И главное, кто из комиссий больше комиссия при новом законе придётся ещё выяснять.

Владимир Пилипенко, депутат Верховной Рады Украины VI созыва (фракция «Блока Юлии Тимошенко»):

Мы с вами можем прийти к тому, что в день голосования будет возможно проведение двух параллельных заседаний, как окружных, так и участковых комиссий. Ведь может так быть, что в день голосования они фактически расколются надвое и все будут правы, поскольку закон не предусматривает никакого кворума во время заседания комиссий.

Две трети для кворума может и не идеальный вариант, но так прописано в законе – настаивает зампред Центризбиркома. Сегодня он ещё раз признался: в действующем законе о выборах Президента Украины много не то, что нюансов, а даже противоречий. Говорит, депутаты, которые его принимали, может, и хотели как лучше, а получилось как всегда. И теперь хотят повторить свой подвиг.

Андрей Магера, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины:

Стоит вопрос, можно ли будет признать эти выборы несостоявшимися. С правовой точки зрения это невозможно. Они могут быть не признаны на отдельных участках. Если соблазн повторить то, что было в 2004 году, очень велик и выльется в такую попытку, честно говоря, ситуация может быть вообще непредсказуемой

В конце прошлого года, когда в Украине принимался действующий ныне закон о выборах Президента, фракции Партии Регионов и Блока Тимошенко были единогласно ЗА. Теперь же, когда два их лидера Янукович и Тимошенко вышли во второй тур этих выборов, это ЗА переросло в конкретную борьбу ЗА все знают что.