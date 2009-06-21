За такой пиар обычно миллионы платят (ФОТО+ВИДЕО)

Шестое июня стало для нашего молока во всех смыслах поворотной, точнее, разворотной от России, датой. Роспотребнадзор заявляет о запрете на ввоз на российские территории примерно 600 видов белорусской молочной продукции.

Российским потребителям действительно предложили выпить молока не чокаясь, забыв при этом поинтересоваться, насколько для них встречен ТАКОЙ млечный путь. А когда спросили, поняли:

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ, ПОЛУЧИЛОСЬ, КАК ВСЕГДА

Эфир авторитетной радиостанции “Эхо Москвы”.

- Давайте так. Как себя ведёт Россия в отношении с Белоруссией – мы хотим задать этот вопрос зрителям и слушателям.

Слушателям не понадобилось и пяти минут, чтобы определиться с приоритетами.

Смотрите, голосование подошло к концу, 4 минуты оно длилось, порядка 80% позвонивших по номерам телефонов считают, что действие Москвы по отношению к Белоруссии не правильные, около 20% полагают, что Москва действует абсолютно верно.

Рекламу, которая по сути двигает и торговлю, и торгашество, сами же российские чины белорусскому молоку все-таки сделали. Из новостей с телеэкранов самой разной центральности многомиллионная страна услышала и о привлекательной цене, и о качестве молочного, сделанного в Беларуси. Причем, из уст самих же россиян. За такой пиар обычно миллионы платят.

Самое обидное, что от белорусско-российских рубежей – всего двадцать минут езды. На самом въезде на соседскую территорию – ферма, на которую едва ли ступала нога Геннадия Онищенко. Каких-то три десятка километров и, кажется, добрый десяток лет, разделяющий две приграничные глубинки.

Эту архитектурную упаковку едва ли проверяли на соответствие техническому регламенту. Здания, у которых, похоже, давно истекли сроки годности, и есть территория местного молочного предприятия. То, что заводские просторы в принципе не заброшены, опровергает производственный дымок. В остальном – тотальная секретность: трубы скрывают под ржавчиной, молоковозы – под травой в рост, а само предприятие надежно охраняют от общественных глаз.

На стратегические переговоры с директором завода представителя нашей съемочной группы в обе стороны сопровождают под охраной. При том, что на белорусские молочные предприятия журналисты из России попадают с куда более скромным церемониалом.

На фоне молочного дефицита продавцы плотнее расставляют пиво. Но, говорят, градус прибыли все равно ушел в безнадежный штопор…Да и вообще, от градуса эпопеи с белорусским молоком обожглись все, кто только мог. Но конфликт, когда о негласных вещах – Союзе и братстве - пришлось говорить вслух, на Неделе не просто разрешился, но и вошел в весьма поучительную историю. Хорошо, хоть народная мудрость, в отличие от договоров, протоколов или того же молока, не имеет сроков годности.

Ольга Бакланова, Александра Кулакова, Сергей Верас, Александр Добриян и Алексей Юнаш.