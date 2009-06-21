За такой пиар обычно миллионы платят (ФОТО+ВИДЕО)

Российским потребителям действительно предложили выпить молока не чокаясь, забыв при этом поинтересоваться, насколько для них встречен ТАКОЙ млечный путь. А когда спросили, поняли:
ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ, ПОЛУЧИЛОСЬ, КАК ВСЕГДА
Эфир авторитетной радиостанции “Эхо Москвы”.
- Давайте так. Как себя ведёт Россия в отношении с Белоруссией – мы хотим задать этот вопрос зрителям и слушателям.
Слушателям не понадобилось и пяти минут, чтобы определиться с приоритетами.
Смотрите, голосование подошло к концу, 4 минуты оно длилось, порядка 80% позвонивших по номерам телефонов считают, что действие Москвы по отношению к Белоруссии не правильные, около 20% полагают, что Москва действует абсолютно верно.
Рекламу, которая по сути двигает и торговлю, и торгашество, сами же российские чины белорусскому молоку все-таки сделали. Из новостей с телеэкранов самой разной центральности многомиллионная страна услышала и о привлекательной цене, и о качестве молочного, сделанного в Беларуси. Причем, из уст самих же россиян. За такой пиар обычно миллионы платят.
Самое обидное, что от белорусско-российских рубежей – всего двадцать минут езды. На самом въезде на соседскую территорию – ферма, на которую едва ли ступала нога Геннадия Онищенко. Каких-то три десятка километров и, кажется, добрый десяток лет, разделяющий две приграничные глубинки.
Эту архитектурную упаковку едва ли проверяли на соответствие техническому регламенту. Здания, у которых, похоже, давно истекли сроки годности, и есть территория местного молочного предприятия. То, что заводские просторы в принципе не заброшены, опровергает производственный дымок. В остальном – тотальная секретность: трубы скрывают под ржавчиной, молоковозы – под травой в рост, а само предприятие надежно охраняют от общественных глаз.
На стратегические переговоры с директором завода представителя нашей съемочной группы в обе стороны сопровождают под охраной. При том, что на белорусские молочные предприятия журналисты из России попадают с куда более скромным церемониалом.
На фоне молочного дефицита продавцы плотнее расставляют пиво. Но, говорят, градус прибыли все равно ушел в безнадежный штопор…Да и вообще, от градуса эпопеи с белорусским молоком обожглись все, кто только мог. Но конфликт, когда о негласных вещах – Союзе и братстве - пришлось говорить вслух, на Неделе не просто разрешился, но и вошел в весьма поучительную историю. Хорошо, хоть народная мудрость, в отличие от договоров, протоколов или того же молока, не имеет сроков годности.
Ольга Бакланова, Александра Кулакова, Сергей Верас, Александр Добриян и Алексей Юнаш.