За сутки руководство Туниса сменилось дважды

Резкое обострение ситуации в Тунисе остаётся главной международной новостью. В этой стране фактически произошёл государственный переворот. На фоне ожесточившихся массовых беспорядков и акций протеста президент Зин Абидин бен Али был вынужден покинуть страну. Утром 15 января его самолёт приземлился в Саудовской Аравии.

Образовавшийся вакуум власти и вовсе создал неприглядную картину. За одни только сутки руководство страны сменилось дважды. Сначала исполняющим обязанности главы государства объявил себя премьер-министр. Но затем, апеллируя к Конституции Туниса, и.о. президента стал спикер парламента.

Полная анархия и на улицах. Несмотря на введённый комендантский час, в Тунисе орудуют банды мародёров и погромщиков. Сожжён дотла главный железнодорожный вокзал. Разграблены многие магазины и лавки. А в курортном городе Монастир во время пожара в тюрьме из заключения сбежали десятки человек.

Массовые беспорядки в Тунисе не утихают уже несколько недель. За это время их жертвами стали около 70 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Зачастую уличные собрания заканчиваются столкновениями с полицией, которая нередко применяет слезоточивый газ.

В незавидном положении оказались в Тунисе и иностранные туристы: среди них больше всего граждан Великобритании, Германии и России. Сейчас многие пытаются покинуть страну.

Белорусских туристов среди пострадавших в Тунисе нет. Как отметили представители российской дипмиссии в этой стране: никто из наших соотечественников за помощью не обращался. Однако если понадобится, её готовы оказать. Посольства Беларуси в Тунисе нет, но между Беларусью и Россией существует договорённость. Согласно ей белорусские туристы, или же наши соотечественники, которые проживают в этой стране — а таких немного — по всем вопросам могут обращаться в дипломатическое представительство Российской Федерации.

Александр Линник, пресс-атташе посольства России в Тунисе:

Рассмотрят их просьбу. Если будет просьба об эвакуации — окажем содействие. Сведениями об обращении белорусских туристов в посольство России я не располагаю.

По оценке российских дипломатов, ситуация в стране продолжает оставаться напряжённой. Посольство сейчас работает в круглосуточном режиме. Завтра из Москвы в Тунис вылетит самолёт. Он эвакуирует 200 российских туристов, в том числе 100 пенсионеров, которые отдыхают там по социальной программе.

Как сообщили нам в ряде туристических агентств Минска, среди белорусов отдых в Тунисе популярен лишь в летний период, поэтому сейчас рейсы в эту экзотическую страну в турфирмах единичны.

Екатерина Боярская, менеджер туристической компании:

Тунис является преимущественно летним направлением, как и все курорты Средиземного моря, поэтому зимой он очень слабо востребован. Имеют место климатические особенности. Зимой там все-таки прохладно: море 15-16 градусов и достаточно дождливая погода, а нашему человеку надо море и солнце. И есть гораздо больше альтернатив сейчас.

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