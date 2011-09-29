За позитивные оценки социально-экономической ситуации в Беларуси кандидат в сенат Польши подвергся резкой критике со стороны главы МИДа страны

В ответ политик заявил о намерении продолжать избирательную кампанию. Разместил в Интернете авторский видеоролик, в котором в форме интервью по телефону критикует излишнее нагнетание давления на Беларусь, а также подтверждает высокие оценки социально-экономического развития Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Януш Саноцкий, кандидат в сенаторы от партии «Право и справедливость» (Польша):
Я был в Беларуси и увидел совсем иное, о чем пишут и показывают в наших медиа. В Беларуси спокойно и днем, и вечером. Видел, что заводы и фабрики, производство – все работает.
Как любопытный журналист, я пообщался с людьми. Они довольны своей жизнью, и это понятно, ведь там нет безработицы, очень обширная социальная поддержка, чувствуется общая забота, да и продукция, которую они производят, востребована как на внутреннем рынке, так и на экспорт.
Собственно, это – не единственный пример демократии по-польски. Польский политолог и журналист Матеуш Пискорский был уволен с должности на радио Польши из-за того, что отказался критиковать ход белорусских выборов, и, более того, не нашел никаких нарушений в ходе избирательного процесса.
Пискорский был наблюдателем на президентских выборах в Беларуси. Европейские чиновники предпочитают, видимо, о таких фактах не знать.