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За поздним ужином "Большая восьмерка" не обсуждала деловые вопросы

07 июня 2007 08:14
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Саммит "Большой восьмерки" проходит в Хайлигендамме. Сегодня ночью закончился прием от хозяйки форума Ангелы Меркель. На столь позднем обеде устроители попытались создать непринужденную и свободную атмосферу. Деловые вопросы не обсуждались.

Напомним, саммит проходит на фоне массовых выступлений антиглобалистов. Полиция делает все возможное для того, чтобы сегодня "Большой восьмерке" не помешала возмущенная молодежь.

Накануне нескольким тысячам антиглобалистов удалось прорваться через полицейские кордоны и приблизиться к забору вокруг места проведения саммита.

Для разгона агрессивно настроенных участников демонстрации немецкие стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ.

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