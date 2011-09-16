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За полгода в Беларусь на постоянное проживание прибыли более 8 тысяч человек

16 сентября 2011 07:16
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По данным Национального статистического комитета Беларуси, за полгода в Беларусь на постоянное проживание прибыли более 8 тысяч человек. Основной приток иммигрантов идет из стран СНГ, в том числе из России, Украины и Казахстана. За шесть месяцев по сравнению с прошлогодним периодом почти вдвое увеличилось число иностранцев, приехавших в Беларусь на работу по контракту — более 5 тысяч. Единый банк данных о трудящихся-эмигрантах может появиться в странах ЕврАзЭС. Его создание эксперты обсудят сегодня в Минске на заседании Совета по миграционной политике при Интеграционном комитете Евразийского экономического сообщества. Свои мнения выскажут представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.
# Белоруссия

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