По данным Национального статистического комитета Беларуси, за полгода в Беларусь на постоянное проживание прибыли более 8 тысяч человек. Основной приток иммигрантов идет из стран СНГ, в том числе из России, Украины и Казахстана. За шесть месяцев по сравнению с прошлогодним периодом почти вдвое увеличилось число иностранцев, приехавших в Беларусь на работу по контракту — более 5 тысяч. Единый банк данных о трудящихся-эмигрантах может появиться в странах ЕврАзЭС. Его создание эксперты обсудят сегодня в Минске на заседании Совета по миграционной политике при Интеграционном комитете Евразийского экономического сообщества. Свои мнения выскажут представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.