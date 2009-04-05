За парламентскими выборами в Молдове следят около 600 международных наблюдателей

На 101 место претендуют 12 партий и 5 независимых кандидатов. В лидерах, по данным опросов, правящая Партия коммунистов Молдовы – их в преддверии голосования готовы были поддержать более 35% избирателей. Большие шансы – и у Либеральной партии. А также Либерально-демократической и альянса «Наша Молдова». За ходом выборов следят около 600 международных наблюдателей, в том числе от ОБСЕ и Совета Европы. Наблюдают за парламентскими выборами в Молдове и представители Центризбиркома Беларуси и Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Предварительные итоги голосования станут известны через несколько часов после закрытия избирательных участков.