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За коррупцию - строгие санкции

14 июня 2007 08:47
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В Минске началось очередное пленарное заседание сессии Палаты представителей.

Палата представителей белорусского парламента приняла в двух чтениях поправки в Уголовный кодекс по вопросу усиления ответственности за преступления, связанные с коррупцией. В нормативном акте предусмотрено ужесточение санкций за совершение таких преступлений. В частности, повышаются нижние пределы возможных наказаний в виде лишения свободы.

При участии Министра труда и социальной защиты пройдет обсуждение поправок в закон о занятости населения и в действующий Трудовой кодекс Республики. Уже несколько лет в Овальном зале обсуждаются перспективы принятия нового закона о высшем образовании, сегодня у его разработчиков - время <Ч>: проект рассмотрят во втором чтении.

Кроме того, поправки затронут законы о торговле, о государственных наградах и о деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Это, пожалуй, основные направления, в которых будет проходить сегодня работа в Овальном зале.

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