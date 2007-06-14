За коррупцию - строгие санкции

В Минске началось очередное пленарное заседание сессии Палаты представителей.

Палата представителей белорусского парламента приняла в двух чтениях поправки в Уголовный кодекс по вопросу усиления ответственности за преступления, связанные с коррупцией. В нормативном акте предусмотрено ужесточение санкций за совершение таких преступлений. В частности, повышаются нижние пределы возможных наказаний в виде лишения свободы.

При участии Министра труда и социальной защиты пройдет обсуждение поправок в закон о занятости населения и в действующий Трудовой кодекс Республики. Уже несколько лет в Овальном зале обсуждаются перспективы принятия нового закона о высшем образовании, сегодня у его разработчиков - время <Ч>: проект рассмотрят во втором чтении.

Кроме того, поправки затронут законы о торговле, о государственных наградах и о деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Это, пожалуй, основные направления, в которых будет проходить сегодня работа в Овальном зале.