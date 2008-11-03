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За день до выборов президента США, по результатам соцопросов, уверенно лидирует Барак Обама

03 ноября 2008 08:52
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В среднем почти половина американцев намерена проголосовать за кандидата-демократа.

Республиканцу Джону Маккейну готовы отдать свои голоса сорок три и пять десятых процента респондентов. Выборы в США пройдут завтра.

В поддержку Барака Обамы косвенно высказался и президент Венесуэлы Уго Чавес. Он уже заявил, что готов провести переговоры с Обамой, если тот выиграет выборы. По словам Чавеса, отношения между его страной и США сейчас в наихудшем состоянии, но могли бы улучшиться при президентстве Обамы.

Отношения США и Венесуэлы обострились еще больше после того, как 12-го сентября Чавес объявил посла США персоной нон-грата и потребовал его высылки из страны. Таким образом, Чавес выразил поддержку своему боливийскому коллеге Эво Моралесу, в планах по свержению которого он заподозрил Вашингтон.

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