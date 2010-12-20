За Александра Лукашенко проголосовали 5 122 866 избирателей

Костусев Григорий Андреевич – 126645 (1,97%)
Лукашенко Александр Григорьевич – 5122866 избирателей (79,67%)
Михалевич Алексей Анатольевич – 65598 избирателей (1,2%)
Некляев Владимир Прокофьевич – 113747 избирателей (1,77%)
Романчук Ярослав Чеславович – 126986 избирателей (1,97%)
Рымашевский Виталий Анатольевич – 70433 избирателей (1,1%)
Санников Андрей Олегович – 164000 избирателей (2,56%)
Статкевич Николай Викторович – 67000 избирателей (1,04%)
Терещенко Виктор Иванович – 69653 избирателей (1,08%)
Усс Дмитрий Иванович – 31000 избирателей (0,48%)
Против всех – 6,47%
В 2006 году явка избирателей была несколько выше – 92,9%. На 2% больше, чем в 2010 году.
Если говорить об электоральной поддержке действующего Президента, она в 2006 году была несколько выше – 83%. Сейчас – 79,7%.