За Александра Лукашенко проголосовали 5 122 866 избирателей

Ближе к пяти часам утра председатель ЦИК выступила перед журналистами и огласила предварительные результаты президентских выборов в Беларуси. По предварительным данным лидирует действующий Президент Республики Александр Григорьевич Лукашенко.

Костусев Григорий Андреевич – 126645 (1,97%)

Лукашенко Александр Григорьевич – 5122866 избирателей (79,67%)

Михалевич Алексей Анатольевич – 65598 избирателей (1,2%)

Некляев Владимир Прокофьевич – 113747 избирателей (1,77%)

Романчук Ярослав Чеславович – 126986 избирателей (1,97%)

Рымашевский Виталий Анатольевич – 70433 избирателей (1,1%)

Санников Андрей Олегович – 164000 избирателей (2,56%)

Статкевич Николай Викторович – 67000 избирателей (1,04%)

Терещенко Виктор Иванович – 69653 избирателей (1,08%)

Усс Дмитрий Иванович – 31000 избирателей (0,48%)

Против всех – 6,47%

В 2006 году явка избирателей была несколько выше – 92,9%. На 2% больше, чем в 2010 году.

Если говорить об электоральной поддержке действующего Президента, она в 2006 году была несколько выше – 83%. Сейчас – 79,7%.