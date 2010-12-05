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За А. Лукашенко проголосовали бы 72% респондентов, если выборы были бы завтра

05 декабря 2010 20:00
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На неделе озвучены свежие результаты предвыборного мониторинга общественного мнения, который провел Информационно-аналитический центр при Администрации Президента.

Потенциальная активность избирателей возросла. По данным середины этого месяца, на избирательные участки намерены придти 92% респондентов — они утвердительно ответили на вопрос: «Собираетесь ли Вы принять участие в выборах Президента Беларуси?»

Фото. Соцопрос

При этом большинство опрошенных готовы отдать свой голос за действующего главу государства.

Почти 72% респондентов проголосовали бы за Александра Лукашенко, если бы выборы состоялись завтра. Не хотят либо затрудняются указать свои электоральные предпочтения немногим более 21% опрошенных.

Фото. Соцопрос

Подавляющее большинство участников опроса (76,5%) полагают, что в республике складывается спокойная политическая ситуация. Затруднилисьдать ответ — 9,5% респондентов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Соцопрос

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