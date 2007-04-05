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Ющенко уступать Верховной Раде не намерен

05 апреля 2007 10:54
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Президент Украины не намерен приостанавливать действие указа о досрочном прекращении полномочий парламента. Об этом по окончании встречи с главой государства заявили в Верховной Раде. Президент Украины проведет внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, где возможно будет подписан указ о введении прямого президентского правления. В Верховной Раде главу государства обвинили в провоцировании в стране правового хаоса и пообещали сделать все для защиты конституционного строя. Тем временем на киевском майдане проходит очередной митинг сторонников коалиции.

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