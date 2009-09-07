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Ющенко предложил Раде «честный» самороспуск

07 сентября 2009 09:37
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Президент Украины в эфире телеканала «Интер» заявил, что Верховная Рада Украины может прекратить свои полномочия либо путем самороспуска, либо выходом из состава парламентской коалиции одной из политических сил.

«У президента сегодня нет оснований для роспуска парламента. Не было их месяц назад, не было их два. Если бы такие основания были, поверьте, я бы не ждал и 24 часа, чтобы это решение положить для реализации», - сказал президент Украины.

Вину за текущий политический кризис на Украине Ющенко возложил на премьер-министра Юлию Тимошенко. Самороспуск Рады, по мнению Ющенко, стал бы «честным выходом из игры», полностью соответствующим действующей конституции Украины.

Ющенко уточнил, что норма конституции о невозможности досрочных парламентских выборов за полгода до очередных выборов президента действует в случае, если такие досрочные выборы инициирует президент. Если же такая инициатива исходит от одного из членов коалиции, то тогда досрочные выборы Рады возможны.

Ожидается, что президентские выборы состоятся на Украине 17 января 2010 года, пишет Lenta.ru.

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