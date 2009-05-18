Ющенко остался без секретаря

Глава секретариата президента Украины Виктор Балога вышел из отпуска в отставку.

По данным информагенств, соответствующее заявление было написано еще месяц назад.

— Причины такого шага изложены в заявлении, и в ближайшее время будут обнародованы, — утверждает сам Балога. — В своем заявлении я аргументировал свое решение. Теперь решение за президентом.

Балога проработал с Ющенко 2,5 года, за это время став одним из самых близких президенту людей и одним из самых непопулярных в стране официальных лиц. Отставки чиновника требовал и глава МВД Юрий Луценко, обвинивший его в полетах на нерастаможенных самолетах, приобретенных президентским секретариатом, и депутаты пропрезидентской фракции «Наша Украина – Народная самооборона», посчитавшие Балогу коррупционером.