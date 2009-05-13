Ющенко однозначно высказался по поводу Луценко

- Совершил человек такой поступок, существует шаг, близкий к морали и общественным требованиям - отставка... Люди, которые работают, прежде всего, в защиту права, должны быть вне подозрений, - отметил президент.

- Совершил человек такой поступок, существует шаг, близкий к морали и общественным требованиям - отставка... Люди, которые работают, прежде всего, в защиту права, должны быть вне подозрений, - отметил президент.

Об этом глава государства сказал в интервью ТСН.

Он также уверен, что Луценко должен извиниться за столкновение, которое состоялось при его участии в немецком аэропорту.

Луценко уже подал в Верховную раду заявление об отставке с должности. После этого Партия регионов заблокировала работу парламента, требуя срочного рассмотрения вопроса об отставке председателя МВД. Впрочем, эту инициативу поддержали не все фракции, в частности разобраться с поведением Луценко в Германии требует БЮТ.

Как сообщали СМИ, Луценко вместе с 19-летним сыном был задержан в аэропорту Франкфурта-на-Майне за пьяную драку с полицейскими. Сообщалось, что граждане Украины начали дебоширить после того, как их отказались пустить в самолет, летевший в Сеул. Как сообщалось, в результате инцидента в немецком аэропорту пострадали четверо полицейских.

МВД Украины опровергало эту информацию.

Луценко также пишет, что сложившаяся ситуация доводится до абсурда, а против него на Украине «продолжается грязная кампания», целью которой, по мнению министра, является дестабилизация работы МВД.