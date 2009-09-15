Ющенко обжаловал закон о выборах президента

Виктор Ющенко обратился в Конституционный суд с ходатайством о признании некоторых положений закона о выборах президента Украины неконституционными.

Текст конституционного представления с замечаниями украинского президента размещен на официальном сайте главы государства. Учитывая важное значение затронутых вопросов для организации и проведения президентских выборов а также ограниченность времени до начала избирательного процесса, Виктор Ющенко просит рассмотреть его представление безотлагательно.

Как отмечает украинский лидер, принятый парламентом документ о внесении изменений в некоторые законодательные акты по выборам президента Украины нарушает равенство возможностей кандидатов на пост главы государства, ограничивает конституционное право украинских граждан на обжалование результатов выборов и фактически оставляет действия Центральной избирательной комиссии вне судебного контроля.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по выборам президента Украины» был принят Верховной радой 24 июля 2009 года и после опубликования 9 сентября в газете «Голос Украины» за подписью председателя Верховной Рады Владимира Литвина вступил в силу. До этого парламентарии дважды преодолевали вето президента Украины, возвращавшего закон в парламент со своими замечаниями на доработку и отказавшегося подписывать этот документ.

Принятым Верховной Радой законом о выборах президента Украины изменяется, в частности, порядок формирования окружных и участковых избирательных комиссий, предусматривающий их создание не парламентскими фракциями, как планировалось в первоначальной редакции, а кандидатами в президенты, с 120 до 90 дней уменьшаются сроки избирательного процесса, ликвидируется институт открепительных удостоверений и подписных листов в поддержку кандидата на пост главы государства. Кроме того, увеличен размер денежного залога кандидата в президенты с 500 тыс. до 2,5 млн. гривен.

Верховная Рада назначила дату очередных президентских выборов в Украине на 17 января 2010 года, сообщает БЕЛТА.