Юные парламентарии Минска внесли ряд предложений

Сессия Молодежной палаты продолжалась 50 минут и транслировалась во Дворце Республики на республиканском семинаре-совещании по вопросам идеологии.

Во время телемоста депутаты обсудили актуальные темы и озвучили несколько идей. В частности, предложили проект раздельного сбора мусора на территории школ, гимназий и лицеев Минска, а также ходатайствовали о возможности школьникам участвовать в нескольких предметных олимпиадах в течение учебного года.

Глава администрации Президента Беларуси Владимир Макей порекомендовал столичным старшеклассникам активно добиваться реализации их предложений.

Владимир Ковалев, председатель Молодежной Палаты при Минском городском совете депутатов:

– У нас уже прошло две сессии, как было заметно на этих сессиях шли серьезные дебаты, достаточно горячие дебаты. Конечно, это ответственность, которую мы принимаем, потому что мы являемся депутатами, избранными от определенных округов и школ. Конечно, тяжело, но мы работаем.