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Юлию Тимошенко снова будут выбирать

12 декабря 2007 14:40
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Президент Украины вновь внeс ее кандидатуру на обсуждение в Верховную Раду. Предыдущие две попытки "оранжевой коалиции" избрать главу правительства не увенчались успехом. Оба раза Тимошенко не хватило всего одного голоса. Коалиция заявила, что была взломана электронная система голосования. Однако служба безопасности Украины неполадок не обнаружила. Сегодня должно состояться новое пленарное заседание Верховной Рады. На сей раз коалиция будет голосовать по бумажным бюллетеням.

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