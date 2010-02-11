Юлия Тимошенко вышла из тени, но дневной дозор журналистов на этом не закончился

Заседание Кабмина Юлия Тимошенко начала с призыва готовиться к весенне-полевым работам. От неё здесь сегодня ждали каких угодно заявлений, но только не этих. А она фамилию «Янукович» упомянула лишь единожды, и то выборов это касалось очень косвенно.

Юлия Тимошенко выглядела порядком уставшей, но от резких выпадов в адрес главы регионалов воздержалась. Разговоры с министрами — исключительно о работе. Лишь один раз премьер не сдержалась. Мол, за законопроект о выплатах малоимущим, регионалы, ратующие за повышение соцстандартов, в среду так и не проголосовали.

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины:

Уже сегодня очевидно, что никто из команды Януковича ни за какие социальные стандарты не собирался ратовать. Это просто были предвыборные пиар-технологии.

Регионалы на это заявление ответили сразу же. Мол, в первом чтении фракция за него голосовала, а при выставлении на второе не могла не учесть поправок профсоюзов и Минфина.

Александр Ефремов, заместитель председателя фракции «Партии Регионов» в Верховной Раде Украины:

Эти замечания в рамках второго чтения будут по регламенту отработаны. И мы будем настаивать, чтобы на следующей неделе этот законопроект был внесен в зал, и, безусловно, наша фракция Партии Регионов за него проголосует. Поэтому не надо делать поводов там, где их нет. Тимошенко не надо искажать ситуацию. Ей нужно сделать одно — сегодня написать заявление и уйти с должности премьер-министра.

Анна Герман, заместитель председателя Партии Регионов:

Хорошо, что она сегодня уже, наконец, появилась на работе. И было бы ещё очень хорошо, если бы она огласила свою позицию. Потому что не нужно бояться, а нужно мужественно принимать всё, что происходит.

Почему регионалы всё ещё не отправили правительство Тимошенко в отставку — новый вопрос кулуаров Верховной Рады. Ответил на него БЮТовец Николай Томенко. На его взгляд регионалы просто боятся, что новая коалиция, которую «лепят» сейчас синие с другими фракциями, развалится как в фильме – при первом же шухере. И если шухером этим окажется вопрос об отставке Правительства, в силу может вступить норма закона, которая ограничит дальнейший срок для формирования в парламенте нового большинства. Тогда договариваться придётся быстрее или — досрочные парламентские выборы, в которых регионалы не заинтересованы вовсе.

Николай Томенко, заместитель председателя Верховной Рады Украины:

Я не считаю необходимым уходить в отставку, когда в стране нет нового Президента. Но я не вижу другого пути для БЮТ в условиях, если Янукович будет признан новым Президентом, как работа в оппозиции. Я в принципе исключаю возможность каких-то договорённостей и создания новой коалиции, где бы БЮТ был частью новой власти при Президенте Януковиче.

Регионалы во главе с Януковичем, по их признанию, ждут только одного – объявления официальных результатов выборов. Как только это произойдёт, все тайные договорённости о вхождении в новую коалицию станут явными. А ждать осталось совсем мало – для полного подсчёта Центризбиркому не хватает всего десятка протоколов.