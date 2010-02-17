Юлия Тимошенко требует третьего тура

Юлия Тимошенко в своем иске в Высший административный суд Украины (ВАСУ) потребовала обязать ЦИК страны назначить повторное голосование по выборам президента.

В своем иске премьер-министр Украины настаивает, что итоговый протокол второго тура выборов должен гласить, что ЦИК не может достоверно установить результаты волеизъявления избирателей. На этом основании и предлагается провести голосование еще раз. Тимошенко предложила и дату такого голосования — третье воскресенье после дня вступления в силу решения суда.

Кроме того, в иске премьер-министра содержится требование признать незаконной бездеятельность ЦИКа, который, по ее мнению, не принимал никаких мер для установления действительного волеизъявления граждан и потворствовал массовым фальсификациям.

Тимошенко лично принесла в ВАСУ исковое заявление. Двое депутатов из ее блока при этом тащили коробки с доказательной базой — девять томов документов, а также фото и видеоматериалы. По словам представителей БЮТ, они рассчитывают на благоприятный для себя исход тяжбы. Они настаивают, что собрали достаточно доказательств массовых фальсификаций в восточных и южных областях Украины, где наибольшей поддержкой пользуется Виктор Янукович.

16 февраля было решено, что иск Тимошенко будет рассматриваться всем составом ВАСУ — 55 судьями. Процесс будет открытым для прессы.

Тем временем в ЦИКе и Партии регионов заявляют, что попытки Тимошенко отсудить победу обречены на провал, поскольку ни системных, ни массовых нарушений на выборах не было. Большинство депутатов Верховной Рады согласны с этим мнением — инаугурация Януковича назначена на 25 февраля, пишет Lenta.ru.