Юлия Тимошенко собирается сменить образ женщины с косой

В настоящее время глава украинского правительства и кандидат в президенты работает над новым образом с личным парикмахером.

Как отмечает парикмахер, возможные изменения станут скорее эволюцией, а не революцией нынешнего образа премьер-министра, и переход к нему будет очень плавным, без коротких стрижек и темных волос.

По мнению стилиста, Тимошенко — известный всему миру политик, и никакой радикализм в способах изменения прически недопустим. При этом она напоминает, что «Юлина коса», как сильный и харизматичный атрибут украинского премьера, за последние несколько лет триумфально обошла все подиумы мира, от Лондона до Сиднея. Однако даже то, что кажется лучшим, иногда приходится менять.

Для корректировки нынешней прически личный парикмахер встречается с леди Ю не чаще одного раза в месяц. Как правило, это происходит в довольно позднее время суток в доме премьера или в ее рабочем кабинете. Иногда «маленькая, уставшая и беззащитная женщина» после напряженного рабочего дня засыпает прямо в кресле парикмахера. Однако на следующее утро вся страна снова видит сильного, стильного и энергичного премьера Тимошенко в безукоризненном образе женщины с украинской косой, передает БЕЛТА.