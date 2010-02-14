Юлия Тимошенко не признает результаты второго тура выборов и намерена оспаривать их в суде

Об этом премьер-министр заявила в своем обращении к украинскому народу. Юлия Тимошенко отметила, что твердо убеждена в фальсификации выборов со стороны ее оппонентов и это не политическая декларация, а четкая правовая оценка юристов.

В качестве примера она привела юридически установленные факты фальсификаций во время голосования в Крыму в интересах лидера регионалов Виктора Януковича от 3% до 8%. В целом же по Украине возможные объемы фальсификации по различным технологиям составляют более 1 миллиона голосов, утверждает украинский премьер.

Юлия Тимошенко заявляет, что отдельные наблюдатели от ОБСЕ выразили желание выступить в суде на ее стороне с видеоматериалами и со своими оценками того, что на выборах в Украине были системные фальсификации.

В своих доказательствах глава правительства и лидер политической фракции БЮТ намерена действовать только правовым способом и только в суде. Юлия Тимошенко пообещала не собирать майданы и не допускать публичных общественных противостояний, подчеркнув, что Украине как никогда нужны стабильность и спокойствие.

Согласно результатам второго тура голосования, разрыв между основными кандидатами на пост президента Украины составляет 3,48%, или около 890 тысяч голосов. По предварительным данным украинского Центризбиркома, большее количество голосов избирателей (48,95%, или около 12,5 миллиона в абсолютном исчислении) набрал лидер Партии регионов Виктор Янукович. За премьер-министра Юлию Тимошенко проголосовали 45,47%, или около 11,6 миллиона избирателей.

Официальные итоги выборов президента ЦИК Украины обязан огласить в течение десяти дней со дня голосования, то есть не позже 17 февраля, сообщает корреспондент БЕЛТА.