Юлия Тимошенко: Назначение новых членов комиссий закончится масштабной фальсификацией

Выборов в Украине больше нет. С такими заявлениями накануне второго тура выступает премьер-министр страны и кандидат в Президенты – Юлия Тимошенко. По ее мнению, Виктор Янукович и Партия Регионов подготовили плацдарм для фальсификаций.

Речь о вчерашнем решении Верховной Рады изменить закон о выборах Президента. Сделано это было по инициативе регионалов – сторонников второго кандидата в Президенты – Виктора Януковича. Причем причина: остановить срыв выборов, который, по их мнению, готовит уже блок Тимошенко. Кстати, сам закон сегодня вечером подписан действующим президентом Ющенко.

Из-за собственной пресс-конференции украинский премьер сегодня даже отменила запланированную поездку во Львов. А после отправилась на встречу с послами всех стран, работающими в Украине. Дело в том, что, по мнению Тимошенко, принятые вчера Верховной Радой изменения в закон о выборах Президента ставят под сомнение вообще легитимность этих выборов. А значит, избранный во втором туре Президент не может быть признан.

Версию регионалов о том, что она готовилась сорвать выборы, приказав представителям комиссий не выходить в воскресенье на участки – Тимошенко отмела сразу. И выдвинула свою. По старому закону в комиссиях царил паритет – поровну представителей от двух кандидатов, и кворум – в виде обязательного присутствия двух третей комиссии. Теперь паритет необязателен, ведь членов окружкомов можно исключать за провинности с согласия высшей инстанции – т.е. Центризбиркома. Большинство в ЦИК составляют именно регионалы. И это на взгляд Тимошенко сыграет особую роль. А провинности могут быть разными – подстроенное опоздание на заседание или … впрочем, здесь уже фантазия.

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины, кандидат в Президенты Украины:

– И вместо них, уволенных членов комиссий, дано право местным органам власти, назначать членов комиссий на свой взгляд без участия кандидата в Президенты. Таким образом, до проведения выборов и окружные, и участковые комиссии могут быть переформатированы в Восточных областях Украины. Где в местных органах власти у Регионов большинство. Это закончится масштабной фальсификацией, когда невозможно будет ни проконтролировать, ни составить честный протокол.

Пока премьер через камеры призывала мировое сообщество вмешаться в процесс, глава Верховной Рады ставил подпись под новым законом. Будто чувствуя это, Тимошенко еще раз попросила Президента Ющенко ветировать вчерашние изменения в закон о выборах. Тогда она еще не знала, что к вечеру президент Ющенко их все же подпишет, но уже рассказала, что будет делать в этом случае.

Юлия Тимошенко:

– Если Янукович хочет честной борьбы – мы готовы составить ему конкуренцию, если он хочет фальсификаций, то мы в состоянии дать ему тот отпор, отпор которого он еще никогда не видел. Даже в 2004 году.

Николай Азаров, глава избирательного штаба кандидата в Президенты Украины Виктора Януковича:

– Как вы думаете, народ, который пострадал от провальной политики Тимошенко, побежит ее защищать? Уникальная ситуация и абсолютно абсурдная.

Украинские политологи пока не настолько пессимистичны в отношении нового Майдана. И как бы в шутку вспоминают о том, что, по крайней мере, до весны, главная площадь точно закрыта для всех политических акций. Что в Украине неминуемо, говорят, так это кризис власти, кто бы к этой власти не пришел после 7 февраля. И вопрос, скорее в том, когда эта власть из него выберется. Ведь «как?» – уже понятно. По новому принципу Мюнгхаузена – ценой волос украинцев.

Игорь Когут, директор лаборатории законодательных инициатив (Украина):

– Если Янукович побеждает, мы попадаем в политико-правовую коллизию. Он не сможет сместить Тимошенко с поста премьер-министра. И тогда один путь – это пакт между президентом и премьером о том, что они сосуществуют, меняют конституцию на ту, которая выгодна обоим, меняют избирательное законодательство, и договариваются о сроках следующих выборов, но таких сроках, которые бы не дали преследующим их Тигипко и Яценюку набрать силу, чтобы победить на парламентских выборах.

Наталья Копотева, Сергей Курков, телекомпания СТВ, Киев, Украина.