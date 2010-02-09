Юлия Тимошенко говорит о необходимости проведения в Украине третьего тура президентских выборов

В ближайшие часы в Украине Центризбирком объявит предварительные результаты второго тура президентских выборов. Не обработаны всего полпроцента бюллетеней. Существенно повлиять на итог они не смогут. Лидер Партии Регионов Виктор Янукович опережает премьер-министра Юлию Тимошенко.

Сейчас в Центризбиркоме обработали уже 99,58% протоколов, и разрыв между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко по-прежнему превышает 3%. За лидера Партии регионов отдали свои голоса 48,83% избирателей, за действующего премьера — 45,59%. Те полпроцента электронных протоколов, которые ещё остаются необработанными — протоколы 225 участков по всей стране. В Центризбиркоме уже заявили, что если будет доказано, что эта задержка как-то связана с препятствиями работе комиссий, то ЦИК обратится в правоохранительные органы. Но пока сами члены окружкомов утверждают, что причина всё больше в неправильном оформлении протоколов, из отправляют на исправление, а это потеря времени. Впрочем, некоторые работники участковых комиссий склонны думать, что к ним просто придираются, потому что главное в протоколе — это не заглавные буквы и не правописание.

Сегодня ночью в закрытом режиме провела своё заседание фракция «Блока Юлии Тимошенко». Журналистов туда не допустили, но по его итогам распространили заявление Тимошенко через информационные агентства. Согласно ему, Юлия Тимошенко призывает не признавать эти выборы, подтверждает, что её сторонники готовятся оспариваться их результаты в суде и говорит о необходимости проведения в Украине третьего тура президентских выборов. И это при том, что вчера эти выборы признали состоявшимися и соответствующими закону наблюдатели от ОБСЕ, ПАСЕ, СНГ и внутренние наблюдатели. А люди компетентные тем временем даже подсчитали, что для того, чтобы устранить разрыв между Януковичем и Тимошенко, признать эти выборы несостоявшимися нужно на пяти тысячах участков.