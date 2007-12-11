Юлии Тимошенко не хватило одного голоса

Верховная Рада не поддержала ее кандидатуру на пост премьер-министра. И это несмотря на то, что Тимошенко провела ряд переговоров с представителями парламентских фракций и, возможно, заручилась поддержкой некоторых депутатов, не входящих в "оранжевую коалицию". Против кандидатуры Тимошенко выступила Партия регионов и бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин. По украинским законам, президент имеет право вновь внести кандидатуру главы правительства на рассмотрение в Верховную Раду.