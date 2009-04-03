Юбилейный саммит НАТО будут охранять 24 тысячи полицейских

Саммит открывается сегодня во французском Страсбурге и немецком Келе.

Порядок поддерживают 9 тысяч французских и 15 тысяч немецких полицейских. Небо над французским Страсбургом патрулируют боевые самолеты, а в окрестностях разместили ракетные установки. Кроме того, больницы и госпитали подготовлены к приему раненых на случай беспорядков.

Не в последнюю очередь это связано с тем, что накануне во Франции прошли массовые митинги противников саммита, которые вылились в столкновения с полицией. Молодые люди в масках поджигали мусорные урны и громили автобусные остановки. Для разгона демонстрантов правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.

Отметим, что саммит впервые проводится сразу в двух государствах – по случаю юбилея. Он пройдет в расширенном формате – уже 28 стран-членов орагнизации, поскольку в среду в альянс официально вступили Хорватия и Албания. Одна из центральных тем – утверждение кандидатуры на пост нового главы организации. Полномочия генсека НАТО Яапа де Хоопа Схеффера истекают в конце июля.