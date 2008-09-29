Явка избирателей на выборы по республике составила 75,3% от внесенных в списки для голосования

Минувшей ночью после двух часов стало известно, что четырехмесячный избирательный марафон в Беларуси успешно завершен. Именно в это время Центризбирком страны получил информацию от всех 110 избирательных округов и стали известны имена всех 110 победителей избирательной гонки. Таким образом, в результате вчерашних выборов дефакто сформирован состав Палаты представителей четвертого созыва.



Никаких нарушений, способных повлиять на результаты выборов, не зафиксировано. Об этом на итоговой пресс-конференции в информационном центре ЦИКа сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.



Для нормального законотворчества нового состава парламента необходима преемственность – сохранить хотя бы треть нынешнего депутатского корпуса в новом составе Палаты представителей. Это подчеркнул Глава государства, отвечая на вопросы журналистов после голосования.



Новый депутатский корпус сохраняет преемственность – треть депутатов Палаты представителей третьего созыва подтвердили доверие избирателей и выбраны в четвертый созыв. Что же касается женского лица Палаты представителей, то около 30 избранных депутатов представительницы прекрасной половины человечества.



Накануне с восьми вечера и до глубокой ночи на избирательных участках шел подсчет голосов. Эта ночь оказалась особенной для тех, кто выбирался. Многие провели решающие часы без сна. Пока члены комиссии обрабатывали бюллетени и заполняли сводные таблицы кандидаты с волнением ожидали итогов голосования.



Итак, выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 4-го созыва состоялись накануне во всех 110 округах. А после двух часов ночи стали известны имена всех 110 победителей гонки за депутатские мандаты.



Сегодня же претенденты на депутатский мандат смогли почувствовать себя в новом статусе. Они принимают многочисленные поздравления и уже строят планы на будущее.