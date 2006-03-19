Явка избирателей на состоявшихся выборах превысила показатель 2001 года

Явка избирателей на завершившихся выборах президента Беларуси превысила показатель, зафиксированный на предыдущих выборах главы государства в 2001 году.Как отметили в Центризбиркоме республики, уже по состоянию на 18 часов свой гражданский долг исполнили 87,8% избирателей. Между тем в 2001 году в выборах приняли участие 82,55% граждан Беларуси, имеющих право голоса. А по состоянию на 18.00 пять лет назад эта цифра равнялась 75,20%, сообщает БелТА.