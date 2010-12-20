Ярослав Романчук: События ночи 19 декабря поставили под угрозу жизни людей

Заявление кандидата в президенты Ярослава Романчука в связи с событиями минувшей: по его словам, события в Минске вечером 19 декабря являются проявлением преступной незрелости целого ряда политиков.

Ярослав Романчук:

19 декабря 2010 года состоялась демонстрация на Октябрьской площади Минска. Данное мероприятие планировалось исключительно как мирная акция, как выражение мнения граждан.

К сожалению, во время митинга на Октябрьской площади Николай Статкевич, Андрей Санников и Виталий Рымашевский призвали и повели людей на площадь Независимости. Там ими были спровоцированы беспорядки и осуществлена попытка захвата здания Дома Правительства. Под угрозой оказались жизни тысяч человек.

Я, кандидат в президенты Ярослав Романчук, осуждаю призывы к действиям, которые нарушают мирный характер проведения массовых акций. События ночи 19 декабря поставили под угрозу жизни людей. Санникову, подогреваемому его супругой Ириной Халип, очень хотелось сорвать хрупкий диалог, который зарождался между Беларусью и международным сообществом.

Я вместе с Анатолием Лебедько, председателем Объединенной гражданской партии, неоднократно пытались убедить Санникова и Статкевича отказаться от планов радикальных действий, так как я уверен, что революции в Беларуси разрушают демократию. Массовые акции с применением силы не способны создать атмосферу для полноценного общественного диалога.