Ярослав Качиньский: Польская дипломатия совместно с немецкой открыто поддерживала политически слабого, считающегося пророссийским, кандидата

Об этом заявил в своем интервью газете «Речь Посполита» лидер партии «Право и справедливость», брат погибшего в авиакатастрофе Президента Польши. В этой публикации политик фактически констатирует, что Варшавой и Берлином была оказана финансовая помощь белорусской оппозиции. Правда, ставка была сделана не на того кандидата.

Ярослав Качиньский, председатель партии «Право и справедливость» (Польша):

Польская восточная политика потерпела на этом направлении сокрушительное поражение. Активность польской дипломатии на последних белорусских выборах закончилась катастрофой, так как была основана на не профессиональной, желаемой, а не реальной оценке ситуации в этой стране. Польская дипломатия совместно с немецкой открыто поддерживала политически слабого, считающегося пророссийским, кандидата.

Также в этой публикации польский политик констатирует очевидный провал программы «Восточное партнерство» в отношении Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Этот проект, по сути, не зашел дальше эфемерных деклараций, и не имеет никакого экономического веса.

Ярослав Качиньский, председатель партии «Право и справедливость» (Польша):

К сожалению, предложение в виде программы «Восточное партнерство» (несомненно, перехваленное) в случае Белоруссии оказалось неудачей.

Юрий Шевцов, директор Центра проблем европейской интеграции:

Очень много политических осложнений и разговоров о Восточном партнерстве, как о чем-то значимом. Чуть ли не как о вступлении Беларуси в Евросоюз, хотя это всего лишь программа рамочная, политическая, которая только облегчила нам заключения некоторых договоров со странами-соседями.

Но со стороны России, со стороны некоторых других стран, это воспринималось иначе.

Польшей и Швецией, которые инициировали создание Восточного партнерства эта программа часто понималась как программа, с помощью которой будет расшатываться белорусская внешняя политика и, может быть, внутренняя политика.