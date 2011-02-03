Ярослав Качиньский: Польская дипломатия совместно с немецкой открыто поддерживала политически слабого, считающегося пророссийским, кандидата

Ярослав Качиньский, председатель партии «Право и справедливость» (Польша):
Польская восточная политика потерпела на этом направлении сокрушительное поражение. Активность польской дипломатии на последних белорусских выборах закончилась катастрофой, так как была основана на не профессиональной, желаемой, а не реальной оценке ситуации в этой стране. Польская дипломатия совместно с немецкой открыто поддерживала политически слабого, считающегося пророссийским, кандидата.
Также в этой публикации польский политик констатирует очевидный провал программы «Восточное партнерство» в отношении Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Этот проект, по сути, не зашел дальше эфемерных деклараций, и не имеет никакого экономического веса.
Ярослав Качиньский, председатель партии «Право и справедливость» (Польша):
К сожалению, предложение в виде программы «Восточное партнерство» (несомненно, перехваленное) в случае Белоруссии оказалось неудачей.
Юрий Шевцов, директор Центра проблем европейской интеграции:
Очень много политических осложнений и разговоров о Восточном партнерстве, как о чем-то значимом. Чуть ли не как о вступлении Беларуси в Евросоюз, хотя это всего лишь программа рамочная, политическая, которая только облегчила нам заключения некоторых договоров со странами-соседями.
Но со стороны России, со стороны некоторых других стран, это воспринималось иначе.
Польшей и Швецией, которые инициировали создание Восточного партнерства эта программа часто понималась как программа, с помощью которой будет расшатываться белорусская внешняя политика и, может быть, внутренняя политика.