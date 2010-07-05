Ярослав Качиньский намерен взять реванш в ходе парламентских выборов осенью 2011 года

Самые драматические и непредсказуемые, досрочные и долгожданные, президентские выборы в Польше завершились.

Бронислав Коморовский:

Мы можем гордиться и радоваться, потому что польская демократия победила. Хотя пока что стоит приберечь большую бутылку шампанского.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:

Теперь партия «Гражданская платформа», к которой принадлежат и новый президент, и премьер, сможет действовать без оглядки на оппозицию. Это открывает дополнительные возможности, но и делает их уязвимыми. Во-первых, не на кого переложить ответственность. Во-вторых, избиратели не любят монополию.

Эва Мартиняк, заместитель директора института политических наук Варшавского университета:

Качиньский набрал много очков, завоевал сердца избирателей, укрепил позиции в партии. А ведь до выборов он воспринимался негативно большинством поляков. Поражение — это его своеобразная личная победа.

Необходимо учитывать также и то, что разрыв между крайне невелик. И значит, Польша осталась разделена. Разве что теперь граница очерчена более четко. Север и Запад страны отдали свои голоса Брониславу Коморовскому, Юг и Восток, за исключением Варшавы, поддержали Ярослава Качиньского.

Эва Мартиняк, заместитель директора института политических наук Варшавского университета:

На западе электорат более либеральный. Там преобладают настроения индивидуализма, а не коллективизма. На востоке страны консервативный электорат. Здесь обострено понятие Родины, национальных традиций, коллективизма. И вот такой консерватизм олицетворяет собой Ярослав Качиньский.

Именно опираясь на этот максимально сплоченный электоральный ресурс Ярослав Качиньский и объявил: он намерен взять реванш в ходе парламентских выборов осенью 2011 года. И его право делать такие заявления осознают даже номинальные победители.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Я очень рад тому что ситуация стабилизировалась, ну или, по крайней мере, мы прошли самый драматический, трудный этап. Просто потому что Польша не выдержала бы продолжения околовыборного противостояния.

Впрочем, радость царящую в Польше все же нельзя считать неискренней. Простые поляки после обрушившихся на их страну потрясений, довольны пусть и кратковременной, но стабильности.

Теперь, на некоторое время жители Польши могут вздохнуть с облегчением. Их выбор сделан. Их выборы выиграны. Но вот борьба... борьба продолжается.

Юрий Карнелович, Глеб Лавров, Александр Шкарубо. Телекомпания СТВ, Варшава, Польша.