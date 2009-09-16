Прямой эфир

Японский парламент выбирает нового главу правительства

16 сентября 2009 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Премьером, как ожидается, станет Юкио Хатояма – лидер Демократической партии, которая 30 августа впервые за полвека одержала победу на всеобщих выборах.С 62-летним политиком избиратели связывают большие надежды на перемены. Во время предвыборной гонки демократы обещали улучшить подорванное кризисом экономическое положение избирателей. Именно это, вместе с ростом безработицы, подорвало доверие населения к правящей партии. Предыдущий кабинет министров в полном составе ушёл в отставку. Правительство Таро Асо руководило страной меньше года.

Другие новости рубрики

Все новости
16 сентября 2009 06:06

Министр иностранных дел Индии с официальным визитом в Минске

15 сентября 2009 20:33

Начался визит Президента Беларуси в Литву

15 сентября 2009 08:21

Ющенко обжаловал закон о выборах президента