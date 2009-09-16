Японский парламент выбирает нового главу правительства

Премьером, как ожидается, станет Юкио Хатояма – лидер Демократической партии, которая 30 августа впервые за полвека одержала победу на всеобщих выборах.С 62-летним политиком избиратели связывают большие надежды на перемены. Во время предвыборной гонки демократы обещали улучшить подорванное кризисом экономическое положение избирателей. Именно это, вместе с ростом безработицы, подорвало доверие населения к правящей партии. Предыдущий кабинет министров в полном составе ушёл в отставку. Правительство Таро Асо руководило страной меньше года.