Японский депутат подал в отставку за то, что нажимал чужую кнопку во время голосования

– Бес попутал, – так объяснил свой поступок на пресс-конференции в Токио этот парламентарий – бывший министр земледелия, лесоводства и рыболовства Масатоси Вакабаяси, который представляет оппозиционную Либерально-демократическую партию (ЛДП).
Он был вынужден подать в отставку после того, как в дисциплинарный комитет верхней палаты была представлена фотография, запечатлевшая депутата в момент нажимания чужой кнопки.
Вакабаяси проголосовал таким образом в среду, 31 марта, за другого представителя оппозиционной ЛДП, который отсутствовал на слушаниях. В тот день на пленарном заседании верхней палаты проводилось десять голосований.
По данным протокола, во всех них якобы участвовал отсутствовавший сосед ныне уже бывшего 75-летнего депутата Вакабаяси.
Система электронного голосования была введена в верхней палате парламента Японии в 1998 году. До сих пор там не было выявлено ни одного случая, подобного проступку депутата, подавшего сегодня в отставку, пишет NEWSru.com.