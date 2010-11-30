Янукович возвратил новый Налоговый кодекс в Раду для доработки и уехал из Украины

Виктор Янукович, президент Украины:
Я разделяю обеспокоенность людей тем, что в этом проекте существенно ограничены права предпринимателей, непомерно усилена роль налоговой администрации. Я категорически против таких подходов и, пользуясь правом вето, возвращаю Налоговый кодекс в Верховную Раду.
Мы договорились, что рабочая группа, созданная Правительством при участии представителей Президента, малого и среднего бизнеса, сегодня-завтра наработает изменения в Налоговый кодекс, которые я рассмотрю в четверг. И в случае если они будут соответствовать тем требованиям, которые стоят перед этим Кодексом, я их подпишу и представлю в парламент.
«Я еду сегодня в Астану и верю, что за двое суток люди, которые несут сейчас ответственность за этот документ, свое дело выполнят», - цитирует www.ctv.by Президента Украины.
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