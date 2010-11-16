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Янукович уволил главу Киевской городской администрации Черновецкого

16 ноября 2010 12:42
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Янукович освободил Черновецкого с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Согласно указу Президента новым главой Киевской администрации стал Александр Попов. Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

При этом Черновецкий остаётся мэром города - это выборная должность, которую он занимает с 2006 года. До сих пор он совмещал её с постом главы администрации.

Глава Киевской городской государственной администрации назначается и освобождается с должности президентом по представлению кабинета министров.

До сегодняшних указов Александр Попов выполнял обязанности первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации. Ранее он возглавлял министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сообщает ctv.by.

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