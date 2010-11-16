Янукович уволил главу Киевской городской администрации Черновецкого

При этом Черновецкий остаётся мэром города - это выборная должность, которую он занимает с 2006 года. До сих пор он совмещал её с постом главы администрации.
Глава Киевской городской государственной администрации назначается и освобождается с должности президентом по представлению кабинета министров.До сегодняшних указов Александр Попов выполнял обязанности первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации. Ранее он возглавлял министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сообщает ctv.by.